Guddoomiyaha gobolka Mudug oo ka jawaabay hadalkii Sheekh Umal

Wuxuu guddoomiyaha sheegay in sheekha aan looga baahneyn inuu isaga ku tilmaamo qof aan salaad tukanin. Laakiin BBC-du ma xaqiijinin in Sheekh umal uu guddoomiyaha ku sheegay in salaadda ka taga, marka laga reebo inuu soo xigtay hadalkii ahaa in Sanyare "uusan masaajidka ku tukanin".