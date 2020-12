Muhaajiriinta Hindiya: Musiibada ku dhacday darawal ka qaxay Covid

Markii Rajan Yadav uu maqlay in Ra`iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo ku dhawaaqay xayiraad guud 24-kii March si wax looga qabto faafitaanka Covid-19, waxba kama uusan ogeyn in noloshiisa ay gebi ahaanba is beddeli doonto.