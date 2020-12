Ruushka oo eedeymo cusub usoo jeediyay ninkii la sumeeyay

Waxay sheegeen in Mr Navalny, oo ku sugan Jarmalka kana soo kabanaya sumeyntii lagula kacay, uu lacagaha dadweynaha u isticmaalay danihiisa gaarka ah.

Aqalka Kremlin ayaa dhowr jeer beeniyay sheegashada Mr Navalny ee a in madaxweynaha uu ka dambeeyay weerarkii qarka u saaray geerida ee loo geystay bishii August.

Muuqaalka waxaa la daawaday in ka badan 21 milyan jeer.

'Putin waa tuug'

Guddiga Baaritaanka Ruushka, ee ku shaqada leh dembiyada khatarta ah, ayaa ku eedeeyay Mr Navalny in adduun dhan $4.8m (£3.55m) oo lacagta dadweynaha ah uu u adeegsaday ururradiisa iyo danihiisa gaarka ah.

Wuxuu guddigu sheegay in lacagtaasi uu u adeegsaday iibsashada guryo, waxyaabo kale iyo safarro dubadda ah.

Dadka arrimahan falanqeeya ayaa sheegay in eedeymahan ay muujinayaan in xukuumadda Ruushku aysan dooneyn in Mr Navalny uu ku laabto Ruushka, inkastoo uu xor u yahay inuu ku laabto dalkiisa.