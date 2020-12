Waa kuma dilaagii ugu xumaa Mareykanka ee feerka iyo ceejida dadka ku dili jiray?

Samuel Little, oo ahaa nin ay FBI-du ku sifeeyeen inuu ahaa gacan ku dhiiglihii ugu halista badnaa taariikhda Mareykanka, ayaa dhintay isagoo 80 jir ah.

Little ayaa ku dhintay isbitaal ku yaal California Arbacadii, sida ay sheegtay waaxda asluubta iyo dhaqan celinta Mareykanka.

Little oo ahaa Feedhyahan hore oo tartami jiray, ayaa dadka uu dilay dhammaantood waxaa marka hore la dhici jiray ka hor inta uusan intaanu ceejin - taas oo macnaheedu yahay in aysan had iyo jeer jirin calaamado muuqda, sida mindi ama dhaawacyo rasaas ah, oo ka muuqda qofka uu dilo.