Daawo qaabkii ay booliska Minneapolis u dileen Doolaal Ciid

Dilkaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo boolisku ay qof rayid ah ugu geystaan magaaladaasi tan iyo dilkii George Floyd, oo ahaa nin madow oo boolisku ay dileen bishii May ee sanadkii tagay.

Booliska ayaa arbacadii la soo dhaafay joojiyay Doolaal oo sida la sheegay looga shakisanaa in uu ku lug lahaa fal dambiyeed weyn, kaddibna toogasho ku dilay.

Dad markhaati ah iyo booliska ayaa markii hore sheegay in Doolaal uu isaga markii hore xabbad ku billaabay booliska, kuwaa oo iyagana markii dambe toogtay oo halkaa ku dilay.

Muuqaalkaasi ayaa sidoo kale laga dhex maqlayay codka booliska oo qof ku amraya in uu joojiyo baabuurka isla markaana uu gacmaha kor u taago, waxaana intaa xigay dhawaqa rasaasta oo ay ku jirtay tii ay boolisku ku ridayeen Doolaal.

Boolisku waxay sheegeen in qof dumar ah oo Doolaal la saarnayd baabuurka iyo askartii booliska ahayd aysan wax dhibaato ah soo gaarin.

Taliyaha booliska Minneapolis, Medaria Arradondo, ayaa sheegay in qori laga helay goobta uu dilka ka dhacay.

"Markii aan daawacay muuqaalkaasi la wada daawaday, waxay u muuqataa in qofkii ku jiray gaariga uu rasaas ku soo riday ciidamada booliska," ayuu yiri.

Dad uu ka mid ahaa aabahii dhalay Doolaal oo lagu magacaabo Beyle Geelle ayaa maalintii xigtay goobta uu dilka ka dhacay isugu soo baxay, arrintaasi oo dhalisay cabsi ah in mar kale dibadbaxyo ay gilgilaan magaaladaasi.

Beyle ayaa sheegay in wiilkiisa "uu isaga jiray baabuurkiisa balse markii dambe lagu dhex dilay sabab la'aan."

"Maxaan halkan u joogaanaa?... sababtu waa midabkayaga. Wuxuu ahaa nin madow ah. Waxaan doonayaa in aan ogaado sababta loo toogtay oo loo dilay wiilkeyga."

Duqa magaaladaasi Minneapolis, Jacob Frey, ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in uu ogaado xaqiiqda ku saabsan sidii ay wax u dheceen iyo in la helo caddaalad.