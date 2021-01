Covid-19: Wasiir dalxiis iska aaday xilli ay xayiraad adag jirtay oo is casilay

Wasiirka Dhaqaalaha Ontario Rod Phillips ayaa is casilay

Ra'iisul Wasaaraha gobolka Ontario ee dalka Canada Doug Ford ayaa ku dhawaaqay is casilaadda wasiirkiisii dhaqaalaha oo booqasho ku tegay dibadda, xilli gobolku uu ku jiray xayiraad.

Mr Ford ayaa shalay sheegay in is casilaadda Mr Phillips ay tusaale u tahay in dowladdiisa ay dhowreyso sharciga.