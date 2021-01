Mareykanka: Ilmaha ka yar labo sano cuntada sokor looguma dari karo

Warbixin uu soo saaray guddiga talobixinta cuntada, ayaa lagu sheegay in qorshuhu uu yahay in carruurta ka yar labo sano aan cuntada wax sokor ah loogu darin.

Wuxuu sidoo kale guddigu ku taliyay in haddii ay suurto gal tahay carruurta keliya la siiyo caanaha naaska ilaa ay ka gaarayaan lix bilood.

Sida laga soo xigtay khubarrada, in ka badan kala bar dadka qaangaarka ah ee Mareykanka waxay qabaan cudurro raaga oo la xiriira cuntada. Talooyinkan ayaa lagu xusay in tan iyo markii ugu horreysay ee la soo saaray sanadkii 1980, ay dadka Ameerikaanka ah noqdeen kuwo ka walaaca caafimaadkooda.

Caanaha naaska haa, maya kuwa sokorta lagu daray

"In ilmuhu nafaqo helo 1,000-ka maalmood ee ugu horreeya noloshooda keliya uma horseedeyso caafimaad raaga balse sidoo kale waxay ka caawineysaa dookha dhadhanka iyo cuntada," ayaa lagu xusay talooyinka.

Iyadoo ay talooyinku xoojinayaan in caanaha naaska ay yihiin kuwa ugu fiican carruurta isla markaana ka ilaalin kara cayilka, haddana haddii aanan la heli karin, waxaa lagu talinayaa in dhallaanka la siiyo caanaha carruurta loogu talo galay ee ay birtu ku jirto. Sidoo kale waxaa lagu talinayaa in marka ay dhashaan kaddib hore loogu bilaabo vitamin D.