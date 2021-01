Doorashada Biden: Mike Pence ‘oo soo dhaweeyay’ iskudayga senatarrada ay ku carqaladaynayaan natiijada

Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Waxay noqon doontaa in Mr Pence uu ku dhawaaqo in Mr Biden uu guulaystay

Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa waxa uu soo dhaweeyay dedaal ay wadaan koox senatarra ah kaas oo ay ku diidayaan xaqiijinta guusha Joe Biden uu ka gaaray doorashadii madaxtinimada.

11 senatarro iyo kuwa hadda la soo doortay oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga, oo uu hogaaminayo Ted Cruz, ayaa waxa ay doonayaan in 10-maalmood la siiyo baaritaan ay tahay in lagu sameeyo eedo aanan kala sooc lahayn oo tilmaamayay in ku shubasho ay jirto.

Tallaabadaas ayaa la hubaa inay guuldarraysan doonto maadaama la filayo in inta badan senatarrada ay codkooda ku taageeri Mr Biden 6-da bishan Janaayo.

Mr Biden, oo ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga, ayaa lagu wadaa in xilka madaxtinimada loo caleema saaro 20-ka bishan Janaayo.

Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu diiday inuu ogolaado in loogaga adkaaday doorashadii la qabtay 3-dii Nofeembar, waxa uuna si joogta ah u soo jeedinayay eedo ah in lagu shubtay doorashada walow uusan wax caddayn ah soo bandhigin. Sabtadii waxa uu khudbad u jeediyay sharci-dajiyayaal shan gobol oo uu iskudayay in natiijadii ka soo baxday la laalo.

Sidoo kale waxa uu la hadlay Xoghayaha gobolka Georgia Brad Raffensperger, oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga, kaddibna waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay farriin uu ku sheegayo in sarkaalkaas Georgia "inuusan doonayn, ama aanay u suuragalayn" inuu bixiyo xog dheeraad ah xaaladaha ku shubashada ah, kuwaas oo uu Mr Trump ku andacooday inay jiraan walow uusan caddayn keenin.

Wargeyska The Washington Post ayaa waxa uu tebiyay iyadoo uu soo xiganayo cod laga duubay wicitaan, in Mr Trump uu waydiistay Mr Raffensperger inuu "soo helo" codod ku filan oo lagu laali karo natiijada gobolkaasi. Mr Trump ayaa sarkaalkaas ugu goodiyay inuu wajihi doono cawaaqib hadduusan gacan arrinta ka gaysan, isagoo u sheegay inuu "halis way" ku jiro, wargeyska ayaa sidaas daabacay.

Muxuu Pence qabaa?

Xigashada Sawirka, Reuters

Mr Pence ayaanan soo jeedin eedo ah in lagu shubtay doorashada hasayeeshee, madaxiisa shaqaalaha Marc Short ayaa sheegay in Mr Pence uu qabo wax uu ugu yeeray "walaaca ay qabaan malaayiinta qof ee Ameerikaanka ah ee ku aaddan ku shubashada cododka iyo wax isdabamarintaba".

Mr Pence "ayaa waxa uu soo dhaweynayaa dedaallada ay wadaan xubnaha Aqalka Wakiillada iyo Senate-ka si ay mas'uuliyadda ay hayaan ee sharciga ah ugu isticmaalaan inay diidaan oo ay caddaymaha ay hayaan hordhigaan Koongareeska iyo dadka Mareykanka", ayuu yiri Mr Short.

Mr Pence oo ah gudoomiyaha Senate-ka ayaa mas'uuliyaddiisu waxa ay tahay inuu kor kala socdo kalfadhiga 6-da Janaayo uuna ku dhawaaqo in Mr Biden uu guulaystay.

Dhammaan 50-ka gobol ayaa waxa ay xaqiijiyeen doorashada, iyadoo qaarkoodna ay sidaas sameeyeen kaddib markii ay dib u tiriyeen cododka halka kuwa kalana ay wajaheen loollan dhanka sharciga ah.

Illaa hadda, maxkamadaha Mareykanka ayaa waxa ay diideen 60 dacwadood oo lagu doonayay in lagu laalo guusha Mr Biden.

Mr Trump ayaa waxa uu gaaray guul aan sidaas u buurnayn oo ku saabsan tira yar oo codod ah oo lagu soo dhiibtay boostada gobolka Pennsylvania, gobolkaas oo uu ku guulaystay Mr Biden.

Maxay xulafada Trump doonayaan?

Bayaan ay soo saareen, 11 senatarro oo uu hogaaminaayo Senator-ka gobolka Texas, Ted Cruz, ayaa sheegay in doorashadii Nofeembar ay "soo saartay eedo ku shubusho cododka oo aanan hore loo arag, xad gudubyo iyo shuruucda doorashada oo la dabciyay, iyo wax isdaba marin kale oo dhanka codbixinta ah".

Baaritaan ay samaysay wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaanan lagu soo helin wax caddayn ah oo sheegashadaas taageerayo.

Iyagoo soo xiganaya go'aan la gaaray 1877 - markaas oo la sameeyey guddi labada xisbi ka kooban oo baaritaan sameeya kaddib markii labada xisbiba ay ku andacoodeen inay ku guulaysteen doorashada saddex gobol - ayaa waxa ay ugu baaqeen Koongareeska inuu qabto guddi "10 maalmood si degdeg ah ugu soo baara natiijada doorashada gobollada lagu murmay".

Qalabkan kuma ciyaari kartid maqalka iyo muuqaalka Qoraalka Muuqaalka, Maxaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Biden u qorshaysan 2021? Anthony Zurcher weriyaha sare ee BBCda uga soo warrama Waqooyiga Ameerika ayaa warbixintan ku eegaya

"Markii baaritaankaas la dhammeeyo, gobollada ayaa waxa ay qiimayn doonaan waxa uu guddigu soo helay waxaana suuragal ah inay iclaamiyaan kalfadhi gaar ah oo dhanka sharciga ah oo lagu xaqiijinayo in la badelo codkooda, haddii loo baahdo," ayey yiraahdeen.

Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxa ay sheegeen in iskudaygoodan uusan guulaysanayn. "Ma nihin bakhaylo. Waxaan si buuxdo u filaynaa, haddaysan kuligoodba noqon, in Dimuqraadiyiinta iyo waxoogaa Jamhuuriyiin ah ay dhanka kale u codayn doonaan," ayey yiraahdeen.

Senator Lindsay Graham ayaa sheegay in iskudaygooda ah in la qabto guddi "uusan dhab noqon karayn" uusanna haysan "hab wax ku ool ah oo aan Madaxweyne Trump ugu dagaalami karno".

Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Senator-ka gobolka Texas, Ted Cruz, ayaa sheegaya turxaan bixin la sameeyo ay horumarin doonto "kalsoonida lagu qabo hannaanka doorashada"

Tallaabadoodaas waxa ay ka duwan tahay midda uu qaaday Senator-ka gobolka Missouri, Josh Hawley, kaas oo sidoo kale sheegay inuu diidi doono natiijada isagoo walaac ka muujiyay sharafta doorashada.

Sabtidii Mr Trump ayaa waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay "wax badan filo" senatarrada waxa ay diidi doonaan inay Arbacada xaqiijiyaan guusha Mr Biden.