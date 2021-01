"Intii uu xabsiga dhigi lahaa ayuu raashin u iibiyay"

Xigashada Sawirka, SOMERSET POLICE DEPARTMENT

Askari ka tirsan booliska dalka Mareykanka oo loogu wacay inuu soo xiro xubno isku qoys ah oo looga shakisanaa inay cunno ka xadayeen dukaan cunnada lagu iibiyo ayaa taa badalkeeda qoyskaasi u iibiyay xoogaa raashin ah, si ay casho wanaagsan u helaan oo ay habeenkaa si fiican ugu dabbaal degaan ciidda Masiixiga.

Sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay booliska dalkaasi Mareykanka, askarigaa oo lagu magacaabo, Matt Lima, ayaa bishii la soo dhaafay waxaa loogu yeeray dukaan cunnada lagu iibiyo oo ku yaal Somerset oo ka tirsan Massachusetts.

Laba qof oo dumar oo ay la socdeen laba cannug oo soo galay dukaankaasi ayaa looga shakiyay in ay wax xadayeen dukaanakasi maadaama cuntooyinka ay soo qaateen aysan la soo marin halkii loogu tala galay.

Markii su'aalo la weydiiyay, ayaa waxay sheegeen inay wajahayaan xilli adag oo aysan awoodin inay iska bixiyaan lacagta dhammaan cuntadaa ay soo qaateen.

Waxayna sheegeen in ay doonayaan in carruurtooda ay u helaan casho wanaasgan sababo la xiriira munaasabadda ciidda Masiixiga.

Booliska ayaa sheegay in Lima uu haweenkaasi u sheegay in ay xad-gudub sameeyeen balse kuma uusan soo oogin wax dacwad ah madaama alaabta ay dukaanka ka soo qaateen ay dhammaan ahayd cunto.

Kaddib wuxuu u iibiyay kaarar ay carruurtooda ugu iibin karaan cunno qiimaheedu uu ku kacayo ilaa 250 doolar oo jeebkiisa uu ka bixiyay.

"Labada cannug ee haweenkani la socday ayaa isoo xasuusiyay carruurteyda, sidaa awgeed waxaan ku khasbanaa inaan kucaawiyo cunno," ayuu yiri askarigaasi booliska ahi.

Lima ayaa sheegay in ay iska caddeyd in qoyskani uu aad u baahnaa isla markaana ay waajib ahayd in carruurtaasi ay helaan cunno wanaagsan oo ay ku casheeyaan.

"Aad ayay iigu mahadceliyen, waxayna u muuqdeen kuwo aad u naxsan. Waxaan hubaa in dad badan oo isla xaaladdaasi oo kale ku jira, in ay maleysanayaan in ay dhici lahayd arrin taa ka duwan, ayna suurtagal tahay in la xiro amaba la maxkamadeeyo."