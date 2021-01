Mucjisadii la xiriirtay "Wax aan la garaneynin oo ku duulayay" keymaha UK

Maalmo ka hor xilligaas, oo ku beegneyd 26-kii iyo 28-kii December, Ciidamada cirka ee Mareykanka - oo fariisin ku leh saldhigga ciidanka cirka ee Woodbridge - ayaa soo tabiyay in ay arkeen iftiin mucjiso ah oo kasoo baxaya keymaha aaggaas ku dhow.

Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay arkeen wax mucjiso ah oo hawada ku duulaya, cid taqannana aysan jirin

Ninka keynta xaabada kasoo gurayay, Thorkitel, wuxuu sheegay in labadii nin ee u timid aysan magacyadooda iyo cidda ay yihiin u sheegin laakiin ay weydiiyeen in uu habeenkii maalintaas ka horreeyay keynta aaday iyo in kale. Wuxuu ku jawaabay, "Maya ma aadin".