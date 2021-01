Raffensperger oo sheegay in Trump 'uu galay khalad iska cad' kaddib wicitaankii doorashada la xiriiray

Sarkaalka ugu sarreeya doorashada gobolka Georgia Brad Raffensperger ayaa sheegashada been abuurka ah ee uu Madaxweyne Donald Trump ku andacoonayo inuu ku guulaystay doorashada gobolkaasi ee 2020-kii "ay tahay khalad iska cad".

Waxaa aad u baahay dhaleecayn loo jeedinayo wicitaanka Mr Trump, iyadoo dadka qaar ay ku andacoodeen in taas ay ka dhigan tahay in la doonayo in si sharci darra ah codod loogu daro.