Waxay igu tiri “anigu geeri kama baqayo ee adiga dedaal saa carruur baa kuu joogta guriga”

Haweeney iyada iyo hooyadeed uu cudurka Covid-19 ku haleey gudaha dalka UK ayaa wajahday xaalad aad u adag kaddib markii iyada oo arkeyso ay hooyadeed cudurkaasi u dhimatay, arrintaa oo horseeday in dadka ay haatan ugu baaqdo in sida ay tahay u raacaan tallaabooyinka lagu xakameynayo faafitaanka cudurkaasi.

Maria waa ay ogayd in arrintaasi ay soo dedejinayso dhimashadeeda waayo si caadi ah uma aysan neefsan karin.

Gabadheeda Anabel Sharma oo xilligaasi iyadana la xanuunsanayd cudurkaasi isla markaana garab jiiftay hooyadeed ayaa marxaladdaasi ku tilmaantay mid "murugo leh" balse waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay in hooyadeed aysan meel cidlo ah ku dhiman.

'Farxad'

Waxa ay sheegtay in hooyadeed ay dhimatay nus-saac uun kaddib markii laga siibtay tuubada Oksijiinka ee ay ku neefsanaysay.

Anabel ayaa intaasi ku dartay in hooyadeed ay ku jawaabtay "Haa, waan ogahay taasi, haseyeeshee nolal intaan ayaa iigu filan."

"Waxay noo sheegtay in aysan ka baqayn dhimasho, ayna diyaar u tahay geeri. Waxay igula dardaarantay inaan aad u dedaalo madaama ay guriga ii joogaan carruur."

Susana oo ay walaalo yihiin Anabel ayaa sidoo kale loo ogolaaday in ay goob joog ka ahaato geerida hooyadeed, balse waxay xirnayd qalabka looga gaashaanto fayraska cudurkani.

"Farxad ayay ii tahay in ay inoo suurtagashay in aan garab taagnaanno hooyadeen ilaa iyo inta ay ka dhimaneysay. Sidoo kale, waxaan hubaa in hooyo ay iyaduna ku qanacsanayd la joogannaga oo ay ku il-qabowsanaysay."