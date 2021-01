Sarkaalkii caddaanka ahaa ee toogtay Jacob Blake "oo aan waxba loo heysan"

Maxaanan loo xukmin booliiska?

Xeer ilaaliyaha Degmada Kenosha Michael Graveley ayaa ku dhawaaqay in wax dembi ah aan lagu soo oogi doonin sarkaalka Sheskey.

"Ma aaminsani in gobolku... uu caddeyn karo in is difaacidda aysan meesha ku jirin," ayuu yiri, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP.