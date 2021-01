Dhaktar bukaanno uu daweeyay u sameeyay arrin lama filaan ah

Tallaabadan ayuu dhakhtarku qaaday kaddib markii uu ogaaday in dadkaas ay caqabad ka heysato bixinta lacagta.

Wuxuu adeegsanayay shirkad deymaha soo aruurisa oo uu kala shaqeynayay in ay dib ugu soo celiso lacagta ka maqan, hase yeeshee wuxuu ogaaday in qoysas badan ay dhaqaale yaraan ba'an soo food saartay markii uu saameeyay cudurka safmarka ah ee Covid-19.

Maalmihii lagu jiray fasaxa ciidda masiixiyiinta ayuu bukaannada u qoray warqado uu ugu sheegayo in dhammaan deymihii laga masaxay.

"In muddo ah ayaa ku fahmay in ay jiraan dad aan waxba iska bixin karin," ayuu yidhi Dr Atiq oo la hadlayay barnaamij ka baxa telefishinka ABC.

"Waxaan is tusnay in uusan jirin waqti ka fiican midka hadda lagu jiro ee uu socdo cudurka safmarka ah oo arrin fiican la sameyn karo, sababtoo ah waxaa aad hoos u dhacay noloshii dadka iyo dhaqaalihii ay heysteen," ayuu yidhi Dr Atiq, oo uu soo xigtay wargeys kasoo baxa gobolka.

"Mar walba si dabacsan ayuu noola shaqeyn jiray," ayuu yidhi Bea Cheesman, oo madax u ah shirkadda RMC of America.

"Waa arrin cajiib ah in isaga iyo qoyskiisa ay deymahaas u cafiyaan dadka la xanuunsanaa kansarka ee dhaqaale xumadu ay ku dhacday."

David Wroten, oo ah ku xigeenka madaxa ururka caafimaadka ee gobolka Atkansas ayaa sheegay in Dr Atiq uu soo wacay "una sheegay in ay sax tahay arrinta la xiriirta in uu bukaannadiisa u cafiyay deymihii uu ku lahaa."