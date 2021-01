Trump xilka malaga qaadi karaa maalmaha u harsan?

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa xafiiska uga harsan wax ka yar labo isbuuc, laakiin xildhibaannada Dimuqraaddiga waxay dalbanayaan in xil ka laga xayuubiyo kaddib markii taageerayaashiisu ay Arbacadii weerareen xarunta US Capitol ee saldhigga u ah Golaha Wakiillada Wareykanka.

Waxay warqad u direen madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, Mike Pence, iyagoo ku boorriyay in uu tallaabo u qaado sidii xilka looga qaadi lahaa Donald Trump, maadaama sida ay shegeen uu madaxweynuhu "carqaladeeyay hannaanka dimuqraaddiyadda Mareykanka".

Waxaa hadda laga wada hadlayaa adeegsiga isbaddalkii 25-aad ee lagu sameeyay Dastuurksa Mareykanka, kaasoo oggolaanaya in awoodda laga qaado madaxweynaha laguna wareejiyo madaxweyne ku xigeenka, si ku meel gaar ah ama si buuxda midkood.

Sidey arrintan u shaqeyneysaa?

Wax ka baddalka Dastuurka Mareykanka ee 25-aad wuxuu fasaxayaa in madaxweyne ku xigeenku uu noqdo ku simaha madaxweynaha marka uusan Madaxweynuhu sii wadi karin xilka iyo waajibaadka, haddii tusaale ahaan qofka madaxweynaha ah ay soo wajahaan xanuunno dhinaca dhimirka ah.

Qodobka dastuurka ee xoogga la saari doono wuxuu dhigayaa in madaxweyne ku xigeenka iyo inta badan golaha wasiirradu ay isku raacaan in madaxweynaha uusan sii gudan karin waajibaadkiisa.

Madaxweyne ku xigeenka iyo Golaha Wasiirradu waxay markaas u baahnaan doonaan in ay warqado u diraan afhayeennada Congress-ka iyo Senate-ka, haddii codsigooda la ansixiyana wuxuu Mike Pence si rasmi ah u noqonayaa madaxweynaha Ku Meel Gaarka ah.

Madaxweynaha qudhiisu wuxuu heystaa fursad uu ku qoro warqad jawaab ah, haddii uu dood qabana waxay arrintu tageysaa in ay go'aan soo saaraan golaha wakiillada ee Congress-ka.

Sidey madaxda Caalamka uga fal celiyeen qalalaasihii ka dhacay Capitol?

Rabshadaha ayaa kallifay in la hakiyo kulan uu golaha wakiillada ka lahaa ansixinta guushii Joe Biden.

Madax faro badan ayaa ku baaqay in si nabad iyo kala dambeyn leh loo sameeyo xil-wareejinta, iyagoo wixii dhacay ku tilmaamay "argagax" iyo "weerar ka dhan ah dimuqraaddiyadda".

"Mareykanku wuxuu u taagan yahay dimuqraaddiyadda aaduunka oo dhan haddana waa khasab in si nabadgalyo ah oo kaladameyn leh ay u dhacdo xil wareejinta," ayuu kusoo qoray bartiisa Twitter-ka.

Wasiirka Arrimaha Gudaha ee UK, Priti Patel, ayaa BBC-da u sheegtay in hadalladii Mr Trump "ay si toos ah u sababeen" in taageerayaashiisu ay weerar ku qaadaan Golaha Wakiillada iyo in ay isku dhacaan iyaga iyo booliska.