Ma laga yaabaa in Trump xilka laga qaado kahor inta uusan Aqalka Cad ka tegin?

Ms Pelosi ayaa sheegtay in codka la qaadayo maalmaha soo socda lagu doonayo meel marin qaraar ugu baaqaya Madaxweyne Ku Xigeenka Mike Pence inuu xilka madaxtinnimada uga qaado Mr Trump.

Warqaddeeda ayaa waxaa kale oo ku xusan in tani ay noqon doonto tallaabadii ugu horreysay, isla markaana in Dimuqraaddiyiinta "ay ka shaqeyn doonaan sharci xil ka qaadis ah".

James Clyburn, oo ah xubin sare oo Dimuqraaddiga ka tirsan, ayaa telefishinka CNN u sheegay in inkastoo cod loo qaadayo xil ka qaadista Mr Trump ay dhici doonto toddobaadkan dhexdiisa, haddana uu xisbigu Senate-ka u gudbin doonin maxkamadeyn ilaa ay ka dhamamato 100-ka maalmood ee ugu horreeya ee Joe Biden.

Axaddii, si kastaba, Aqalka Cad ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha uu Talaadada u safri doono Texas si uu u booqdo ballaarinta derbiga xadka Mexico.

Xildhibaan kale oo Jamhuuri ah kana tirsan Senate-ka, Pat Toomey, ayaa shalay Mr Trump ugu baaqay inuu is casilo.

"Waxaan u maleynayaa sida u wanaagsan dalkeenna.... waa inuu madaxweynuhu is casilo uuna u tago sida ugu dhaqsiyaha badan," Sen Toomey ayaa sidaasi u sheegay barnaamijka Meet the Press ee telefishinka NBC.

Iyadoo ay baarayaashu isku dayayaan inay dacwad ku soo oogaan kuwii weerarka ku qaaday dhismaha Capitol, waaxaha booliiska ee Virginia iyo Washington ayaa sheegay in saraakiisha ay siiyeen fasax, sababo la xiriira inay u howlgaleen wax ka qabashada dhacdadaas iyaga oo shaqada fasax ka ahaa.

Shan waaxaha booliska ah oo Florida iyo Magaalada New York ku kala yaalla ayaa sidoo kale sheegay in laga yaabo in xubno hore oo ka tirsanaa ay ku sugnaayeen goobta markii ay dibadbaxayaasha galeen Capitol, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Reuters.