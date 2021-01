Museveni: Maxaysan ninkan ugu filneyn 35 sano oo madaxtinnimo ah?

Dadka Uganda ee ay da'doodu ka yar tahay 35 sano- waa in ka badan kala bar bulshada - ayaa keliya yaqaannay hal madaxweyne.

Intii lagu guda jiray doorashadii ugu dambeysay shan sano ka hor markii uu ka hadlayay arrinta ku saabsan inuu xilka ka dego, wuxuu is weydiiyay: "Sidee ayaan uga tagaa beer moos ah oo aan abuuray taas oo bilowday inay miro soo bixiso?"

Jimicsiga madaxweynaha

Gabadhan oo ka qalin jebisay jaamacadda baratayna dhaqaalaha waxay ku soo kortay qoys taageero weyn u haya xisbiga talada haya (NRM). Waxay aaminsan tahay in 35 sano kaddib uu weli madaxweynuhu hayo wax badan oo uu qabto.

Xadka da'da oo la beddelay

Mid ka mid ah saaxiibbadiisa ugu dhow iyo la taliyeyaashiisana ka mid ah, John Nagenda, ayaa sheegay in nafhurnimada Mr Museveni ay sabab u tahay sida uu u kasbaday daacadnimada.

Dhanka kale dastuurkii 1995 wuxuu dhigayay in madaxweynaha uusan xil u tartami karin mar kale wixii ka dambeeyay sanadkii 2005.

Weriyaha William Pike, oo mar loo arki jiray inuu aad ugu dhow yahay madaxweynaha iyo NRA, ayaa buuggiisa ku sheegan sida uu madaxweynuhu uga carooday markii kulan casho sanadihii 1990-meeyadii lagu weydiiyay inuu doonayo inuu xilka sii hayo inta ka harsan noloshiisa iyo in kale.

Balse wax baa maskaxdiisa beddelay sanadkii 2004, inkastoo aysan caddeyn waxa beddelay, xildhibaannadiisa ayaa soo jeediyay in dastuurka la beddelo si meesha looga saaro xaddidaadda da'da madaxtinnimada.

Dad badan ayaa arrintaas u arkay waddo uu xisbiga NRM ugu oggolaanayo in Mr Museveni uu madaxweyne sii ahaado inta uu nool yahay.

La yaab ma aha in baarlamaanku uu dareemay inuu ku qasban yahay inuu u codeeyo hoggaamiyaha muddada dheer xilka haya. Sida ay xildhibaannadu ugu caabboon yihiin u hoggaansamidda isbeddellada waxay la xiriirtaa inay dareemayaan inay xillalka u hayaan madaxweynaha.

Caqabado yar oo ay xukuumaddu la kulantay

Waxay xukuumaddu mararka qaar haweenka u sameysaa barnaamijyo horumarin ah, iyadoo shaqooyinka dowladdana bixisa. Dal 15% dhalinyaradiisa ay shaqo la'aan yihiin iyo in ka badan 21% bulshadana ay ku nool yihiin saboolnimo, ayay dad abdan wali u arkaan xisbigiisa inuu dalka ka badbaadin kara saboolnimada.

"Haddii aad ka timaaddo waqooyiga iyo bariga waad dareemi kartaa in guul weyn laga gaaray nabadda. Muddo 20 sano ah gobolladaas waxaa hareeyay dagaal," ayuu yiri 28 jirkan lagu magacaabo Jacob Eyeru, oo hoggaamiya Golaha Qaranka ee Dhalinyarada.

Isagoo garwaaqsanaya in shaqo la'aantu ay tahay walaaca ugu weyn, ayuu intaas ku daray in NRM "uu horumariyay dhaqaalaha oo uusan keliya ka dhigin mid la tartama gobolka balse uu ka dhigay mid dunida la jaan qaada".

Taageerayaasha Mr Museveni ayaa aaminsan in uu weli wax badan hayo

Iyadoo ay jiraan isbeddelladaas wuxuu sidoo kale wiiqay madax bannaanida qaar ka mid ah hay'adaha dalkaas si loo hubiyo in caqabado yar uun ay ku yimaadaan dowladda.

Marka ay timaaddo ka hor imaanshaha natiijada doorashada, garta tartan walba oo madaxtinnimo, marka laga reebo kii 2011, waxaa lagu qaadaa maxkamadda. Dhammaan kiisaska, maxkamaduhu waxay xukmiyeen in eedeymaha wax is daba marintu aysan ahayn kuwo ku filan in doorashada wax kama jiraan lagu tilmaamo.