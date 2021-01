Maxaa ka jira in ururka Xisbullah uu ka macaasho ka ganacsiga daroogada?

Hoggaamiyaha kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay ee ah in kooxdiisu ay ku lug leedahay wax soo saarka iyo ka ganacsiga maandooriyaha amphetamine.

Sheekh Sayid Xasan Nasrallah oo saaxiib dhaw la ah maamulka madaxweynaha dalka Suuriya ayaa sheegay in aysan jirin wax lagu aamini karo eedahaasi loo soo jeediyay kooxdiisa.

Kooxdani ayaa looga shakiyay in ay ku lug leedahay ka ganacsiga maandooriyahani kaddib markii bishii Juun ee sanadkii tagay dalka Talyaaniga lagu qabtay 14 tan oo ah maandooriyaha amphetamine.

Waxa uu sheegay in ururkiisa Xisbullah lagu bartilmaameedsanayo"wararka been abuurka ah" iyo dacaayad ay ka dambeeyaan waddamada reer galbeedka.

Khudbad telefishanka laga sii daayay ayaa xoghayaha guud ee ururka Xisbullah waxa uu ku sheegay in "Mowqifkayaga ku aaddan daroogada, nooc kasta oo ay ahaataba, waa [mid iska cad]. Diin ahaan waa mamnuuc in la sameeyo, la iibiyo, la iibsado, la kala gudbiyo iyo in la isticmaalo. Mararka qaark, ciqaabta qofka ku hawlan arrimahaasi ayaa xitaa noqon karayso dil, sida ay qabto shareecada Islaamka. "