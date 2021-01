Lix walaalo ah iyo Libaaxyadooda oo magaalo dhan argagax galiyay

"Mar walba oo aan meyd kasoosaarayo qabriga waxaan isku dayaa in aan si tartiib ah oo naxariis leh u qaado intii karaankeyga ah," ayuu yidhi mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka, oo lagu magacaabo Wadah al-Keesh. Wuxuu intaas sii raaciyay: "Waxaan aaminsan nahay in haddii aan laf ka jabinno qofka meydka ah ay naftiisa dareemeyso."

Laakiin in badan oo ka mid ah meydadka shacabka - oo ay ku jiraan haween iyo carruur yaryar oo qaarkood ay shan sano jir yihiin - waxaa ka muuqda in jirkooda la jarjaray.

Saddex ka mid ah raggii walaalaha ahaa ee qoyska Kani uu ka billowday hadda way dhinteen, kuwii kalena waxaa bishii June ee sanadkii 2020-kii eryaday ciidamada daacadda u ah dowladda ay Qaramada Midoobay taageerto ee GNA, laakiin ilaa hadda xitaa qaar badan oo ka mid ah dadka daggan magaalada Tarhuna waxay ka cabsanayaan in ay ka hadlaan dambiyadii ay raggaas geysteen. Qaarkood waxay sheegeen in wali ay hanjabaado usoo diraan dad taageersan qoyska Kani.