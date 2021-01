Maxay tahay sheekada ku saabsan "Wadaadka" dumarka qaawan ku dhex jiray?

11-kii bishan January, oo ku beegneyd maalintii Isniinta, ayey maxkamad ku taalla magaalada Istanbul ee dalka Turkiga xukun 1075 sano oo xabsi ah ku ridday nin muran badan dhaliyay oo isku sheegayay in uu yahay "wadaad islaami" ah.

Xagey arrintu ka soo billaabatay?

Sanadihii 1980-meeyadii, xilligii uu jaamacadda ku jiray, wuxuu isku tilmaami jiray in uu yahay nin fikira cadowna ku ah caqiidooyinka ku saabsan hanti wadaagga. Xilligaas wuxuu qoray buug uu ku sheegayay in Yahuudda iyo dadka aaminsan hanti wadaagga ay farogalin ku hayaan dowladda Turkiga, ujeeddadooduna ay tahay in ay burburiyaan diinta iyo sharafta dadka Turkiga.