Xiisadda Itoobiya iyo Suudaan: "Aamusnaanteenna ma aha inaan ka cabsaneyno Khartuum"

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in milatariga Suudaan ay kusoo qulqulayaan xadka Itoobiya ay la wadaagto dalkaas, xilli xiisadda labada dowladood u dhaxeysa ay sii xoogeysaneyso.

Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Addis Ababa ayaa maanta oo Talaado ah sheegay in dowladdiisu ay si dagganaan ah u wajaheyso muranka kala dhaxeeya Suudaan, "laakiin aamusnaantooda aysan ahayn in loo fasirto inay cabsanayaan."

"Milatariga Suudaan waxay ka faa'iideysanayaan in ciidamada dowladda Itoobiya ay ku mashquulsan yihiin xasaradaha gobolka Tigray, waxayna kusoo xad gudbeen dhulkeenna," ayuu yidhi afhayeenka.

Dhanka kale, wuxuu sheegay in waddankiisu uu doonayo in la wada xaajoogo, islamarkaana uusan damacsaneyn buunbuuninta khilaafka xadka ee labada dal balse arrinta ay ka dhigayaan mid heer gobol looga wadahadlo.

Xiriirka Khartuum iyo Addis Ababa ayaa sii xumaaday dhowrkii isbuuc ee lasoo dhaafay, waxaana soo baxay warar sheegaya in ciidamada labada dal ay ku dagaallameen xadka, xilli ay milatariga Itoobiya howlgal ka fulinayeen gobolka Tigray ee xuduudda la wadaaga Suudaan.

Wakaaladda Wararka ee Suudaan ayaa soo xigatay Wasiirka Bacriminta beeraha ee Suudaan, Yasser Abbas, oo sheegaya in waddankiisa uu golaha Midowga Afrika u muujiyay sida uu uga soo horjeedo go'aanka ay Itoobiya ku shaacisay in ay buuxintii labaad ku sameyneyso Biyo xireenka bisha July ee sanadkan, iyadoo aan sugeynin in heshiis laga gaaro iyo inkale.