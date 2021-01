YouTube oo xirtay akoonkii Donald Trump

Bartan oo uu leeyahay Google ayaa madaxweynaha ka joojisay inuu muuqaallo cusub soo dhigo bartiisa amaba uu muuqaal toos ah ka soo galo ugu yaraan muddo toddoba maalmood ah, waxayna sheegtay in laga yaabo inay muddada sii kordhiso.

Shirkadda ayaa sheegtay in kanaalka uu jebiyay shuruucdeeda ku aaddan kicinta rabshadaha.

Tallaabadan ayaa imaaneysa saacado kaddib markii kooxaha xuquuqda rayidka u dooda ay ku hanjabeen inay soo abaabuli doonaan in la joojiyo xayeysiimaha saaran YouTube.

"Waxaan rajeyneynaa inay ka dhigaan mid abid ah. Waa niyad jab in weerar uu Trump kiciyay uu heerkaas gaaro, balse waxay u muuqataa in baraha bulshada ee waaweyn ay ugu dambeyn tallaabo qaadayaan," ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray.

Google ayaa sheegay in laga yaabo in Mr Trump uu sababsado in gebi ahaanba kanaalka laga xiro haddii uu jebiyo saddexda siyaasadood ee u degsan.