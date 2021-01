Maamulaha Twitter: Mamnuucidda Trump waa 'sax' balse waa 'halis'

Maamulaha Twitter Jack Dorsey ayaa sheegay in mamnuucitaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ahayd wax sax ah.

Si kastaba, wuxuu murugo ka muujiyay "cawaaqibta aan caadiga ahayn" ee ka dhalan karta in Mr Trump gebi ahaanba laga mamnuuco bartaas.

Wuxuu sidoo kale sheegay in mamnuucitaanka uu qeyb ka ahaa guuldarrada Twitter-ka, oo aan in ku filan ka sameyn in "wada sheekeysi caafimaad qaba" lagu wadaago bartaas.