Shimbirtii lagu dili rabay Australia oo nasiib ku badbaadday

Saraakiisha ayaa sheegay in Joe ay u badan tahay inuu yahay reer Australia

Shimbir ah nooca ay Soomaalidu u taqaanno "Qoolleey Xamaam" oo la qorsheynayay in lagu dilo waddanka Australia kaddib markii la sheegay in ay kasoo tallowday Dhinaca Mareykanka, ayaa la badbaadiyay markii baaritaanka ay boolisku wadeen lagu ogaaday in "ay aad ugu dhowdahay" inay tahay shimbir waddani ah oo reer Australia ah.