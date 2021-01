Atariishada 69 jirka ah ee lagu fowdeeyay "sawirradeeda quruxda badan"

"Balse Rajini way ka duwan tahay - way is daryeeshaa, jirkeedu wuu dhisan yahay, way qurux badan tahay, waa qof ilbax ah. Waa 69 jir, balse waxay isku heysataa 29 jir. Sideyda oo kale."