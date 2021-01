Cali Rooba: "In ka badan 50% jidadka Mandera waxaa maamulo Al-Shabaab"

Waxa uu sheegay in kala bar waddooyinka deegaankaasi Mandera ee uu isaga madaxda ka yahay ay maamulaan Al-Shabaab, waxa uuna intaa ku daray in Shabaabku ay bartilmaameedsadaan gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya deegaankaasi.

"Xaqiiqada dhabta ah ayaa ah in aniga oo ah barasaabka dowlad deegaanka Mandera, oo aan ahayn qof shacab ah, isla markaana la ii igmaday in aan maamulo hawlaha dowlad deegaankan ayaa waxaan si cad u xaqiijinayaa in inkabadan 50% waddooyinka deegaankan ay gacanta ku hayaan oo ay maamulaan Al-Shabaab," ayuu yiri Cali Rooba.

Cali Rooba waxa uu sheegay in arrintaasi ay sababtay in uu hakad ku yimaado isu socodka gaadiidka iyo shacabkuba.

"Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya in uu xaqiijiyo in saraakiisha ammaanka ay ka shaqeeyaan sidii loo xallin lahaa dhibaatada ka jirta Mandera. Sababtoo ah, waxaan nahay waddan madax-bannaan oo marnaba madax-bannaanideena aan ugu tanaasuleynin in argagixiso ay na maamusho, xilli saraakiishii loo igmaday amniga, heer deegaan iyo heer gobolba ay dafirayaan in xitaa ay dhibaato jirto," ayuu yiri Cali Rooba.