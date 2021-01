Taariikh kooban: mid ka mid ah gabdhihii ugu horeeyay ee ka hadla Radio Hargeysa oo geeriyootay

Waraysi ay horey u siisay warbaahinta ayay ku sheegtay in mihnada saxaafadda ay jecleed xiligii ay yareed ayna dadaal badan kadib u suurta gashay in ay ku biirto Radio Hargeysa, oo ay sheegtay in shaqaalihii xiligaasi ay soo gacan qabteen oo si wanaagsan loogu soo dhaweyay Idaacadda.