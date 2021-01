Maxey tahay sababta sida naxariis darada ah loogu dilay Macallinka Oromada ah?

Qulqulatooyinkaas ayaa horseedday in dad rayid ah la xabadeeyo - oo uu ku jiray Mr Kitilaa. Qoyskiisa ayaa ku doodaya in la dilay kadib markii ilaa 10 sarkaal oo boolis ah ay ka kaxeysteen gurigiisa oo ku yaalla magaalada Sekela xili habeen ah bisha Nufeembarna ahayd 19.

Baadigoob dhinac walba ah

Isku dayo arrintaan wax looga waadiiyay taliska booliiska gaarka ah ee Oromiya ayaan suurta galin in wax fahfaahin ah laga helo balse afhayeenka dowlada deegaanka Oromiya Getachew Balcha ayaa sheegay in uusan ka warqabin ciidamada amaanka oo si been abuur ah ugu eedeeyay dadkaan in ay gacan saar la lahaayen ciidamada jabhadda Oromada.