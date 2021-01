Caleema saarka Biden: Sidee ayuu Aqalka Cad ugu diyaar garoobaa madaxweynaha cusub?

'Aad ayay u adag tahay'

Maalinta caleema saarka, xafiiska Miller waa la nadiifin doonaa, waxaa laga tirtiri doonaa calaamadaha muujinaya in isaga iyo saaxiibbadiis ay halkaas joogeen, waxaana loo diyaarinayaa in kooxda Biden ay soo galaan.

Madaxweyne kale oo xil ka qaadis laga gudbiyay, Andrew Johnson, oo Dimuqraaddiyiinta ka tirsanaa, ayaa waxaa xilka kala wareegay Ulysses S Grant sanadkii 1869 mana uusan imaan caleema saarka. Grant, oo taageersanaa in xilka laga qaado Johnson, ayaan aad ula yaabin.

Weli, xil wareejinta ayaa dhacaysa, sidii ay horeba u dhici jirtay. "Hannaanka ayaa hakad ku jira," ayuu yiri Sean Wilentz, oo taariikhda Mareykanka ka dhiga Jaamacadda Princeton. "Aad ayay u adag tahay, balse weli xil wareejintu way dhacaysaa."

Afar sano oo waraaqaha siyaasadeed, buugaagta iyo farshaxanno kale oo la xiriira howlaha madaxweynaha ayaa la geyn doonaa Madxafka Qaranka halkaas oo muddo 12 sano ah si qarsoodi ah oo aysan cidna ogaaneyn loogu keydin doono, ilaa madaxweynuhu uu go'aansado in xilli hore la soo bandhigo.

Maalinta guuritaanka

McEnany waxay ka mid ahayd dadkii aadka u difaacayay madaxweynaha. Haweeneydan oo si heer sare ah u lebisata, waa qof hadalladeedu ay cad cad yihiin isla markaana mar walba is dejisa.

Xiritaanka boggii hore

Sabab ayaa jirta ay u faraxsanaayeen shaqaalaha Aqalka Cad. Muddo toddobaadyo ah, waxay dhexda u galeen xaalad qasan. Ninka madaxda u ah ayaa diiddanaa natiijada doorashada, balse way ogaayeen in maalmahooda joogitaanka Aqalka Cad ay xisaabsan yihiin. Haatan way ka tashan karaan aayahooda waxayna u muuqdeen kuwo diyaar u ah.