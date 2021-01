Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya: Natiijada xaqiiqo raadintii xiisadda Muqdisho iyo Nairobi oo la sugayo

Madaxda Soomaalida ayaa miiska saaray afar eed oo ay Kenya ka tabanayeen, kuwaasoo ay ka mid yihiin in xukuumadda Nairobi ay "ku xad gudubtay madaxbannaanida hawada iyo badda ee Soomaaliya", in ay taageertay "maleyshiyaad ku howlan arrimo ka dhan ah dowladnimada Soomaaliya" iyo in ciidamada Kenya ee qeybta ka ah AMISOM "ay dayaceen xeryihii ay ku lahaayeen gudaha Soomaaliya", taasoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ururka Al-Shabaab ay u sahleyso inay dib usoo xoogeystaan.