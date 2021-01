Dhismaha Capitol Hill: Kumbiyuutar laga xaday Nancy Pelosi miyaa laga iibiyay Ruushka?

Waxaa la sheegay in Ms Williams lagu arkay telefishinka iyadoo hageysa dadkii weeraray dhismaha Capitol, 6-dii January.

Sarkaalka FBI ayaa sheegay in Ms Williams ay u muuqato inay tahay qof baxsad ah.

Williams waxay ka mid tahay in ka badan 200 oo qof oo kiisaskooda la furay, tan iyo wixii ka dambeeyay markii taageerayaasha Madaxweyne Trump ay xoog ku galeen dhismaha Capitol Hill, xilligaas oo Kongareeska uu kulan ka yeelanayay xaqiijinta in Joe Biden uu ku guuleystay doorashada.

Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay hadda, iyadoo maalinta berri ah ay dhici doonto caleema saarka Joe Biden, waxaana laga cabsi qabaa in weerarro dheeraad ah ay geystaan kooxaha midig-fog iyo kuwo kale oo rumeysan sheegashada Madaxweyne Trump ee ah in doorashada lagu shubtay.

Sarkaalka FBI-da ee maxkamadda ka dhaartay ayaa sheegay in arrintaas uu usoo sheegay nin uu xiriir hore kala dhaxeeyay Ms Williams oo la sheegay in ay dooneysay in laptop ay ka xadday xafiiska Ms Pelosi, oo ah Afhayeenka Dimuqraaddiyiinta ee Aqalka Wakiillada u gudbiso qof jooga Ruushka.