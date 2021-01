Donald Trump sidee taariikhda u xusi doontaa?

Maanta waa dhammaaneysa muddo-xileedka Donald Trump. Waxay ahayd afar sano oo uu waqtiga is bed beddelayay, sidaas darteed sidee taariikhda u xusi doontaa madaxweynaha?

Waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay in xisaabta lagu daro, sidaas darteed waxaan khubarrada weydiinnay inay kala dhigdhigaan xilliyadii soo maray maamulka Trump.

'Xiriirkii uu la lahaa kooxaha fekradaha gaarka ah aaminsan'

Wuxuu dadka ka dherjiyay fekradda ah in doorashada lagu shubtay, wuxuu taageerayaashiisa ugu yeeray Washington si ay uga soo horjeestaan ansixinta doorashada, wuxuu u sheegay in sida keliya ee awood dalkooda ay dib ugu soo ceshan karaan ay tahay; wuuna garab istaagay markii ay weerareen US Capitol, wuxuuna soo fara geliyay shaqada dastuuriga ah ee dowladda.