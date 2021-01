Joe Biden: Waxaa na horyaalla caqabadihii ugu adkaa ee soo mara Mareykanka

Taa beddelkeed, Biden wuxuu khudbadiisa ku soo qaatay muujinta rajo - iyo isagoo ku dooday, inay qasab tahay in dalku u midoobo wajihidda caqabadaha horyaalla.

Halka uu Trump dhowr jeer ka hadli jiray xoojinta awoodda Mareykanka uuna u mahad celin jiray dadkii aasaasay, Biden wuxuu sheegay in taariikhda qaranka ay wajahaysay caqabado badan.

Halka la talyihii Trump Kellyanne Conway ay ka hadashay "xaqiiqooyin la tilmaami karo" ku dhowaad afar sano kahor, Biden wuxuu yiri: "Waxaa jirta run waxaana jira been loo sheegaa kasbashada awood iyo in lagu faa'iido."

Biden ayaa khudbadiisa caleema saarka ku soo koobay digniin ku aaddan inay tahay in Mareykanku uusan dhexdiisa isku soo jeesan.

Dowladdiisa ayaa mas'uul ka noqon doonta in tallaalka coronavirus ay u qeybiso si hufan oo caddaalad ay ku dheehan tahay. Intaas kaddib, wuxuu diiradda saari doonaa dhaqaale burburka uu sababay xanuunka safmarka ah.

Codsigiisa midnimada waxaa la tijaabin doonaa goor hore, isagoo ku riixaya Kongareeska kala qeybsan inay meel mariyaan barnaamij kale oo gargaar oo Fayraska Korona loogu talo galay. Haddii uu doonayo in si degdeg ah loo meel mariyo, wuxuu u baahnaan doonaa taageerada xisbiga Jamhuuriga ee Aqalka Sare, waxaana haatanba muuqata in qaarkood ay ka soo horjeedaan in lacag kale la kharash gareeyo.