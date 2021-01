Soomaaliya iyo Eritrea: Ma qarda-jeex baa in warqad loo diro madaxweyne Farmaajo?

Guddiga Arrimaha Dibadda & Iskaashiga Caalamiga ee Baarlamanaka Soomaaliya wuxuu soo saaray warqad uu madaxweynaha, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Ra'iisal wasaaraha xukuumadda, guddoomiyaha baarlmaanka iyo Taliyaha guud ee ciidamada, uga codsanayaan in ay cadeyaan halka ay ku suganyihiin dhallinyarada la sheegay in tababar loogu qaaday Eritereya, iyo in lala hadashiiyo waalidiintooda.