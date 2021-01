Xil ka qaadista Trump: Jamhuuriyiinta oo doonaya in dacwadda dib loo dhigo ilaa February

Waxay ku doodayaan in taas ay waqti dheeraad ah siin doonto Mr Trump si uu is difaacid isugu diyaariyo. Waxaa lagu eedeynayaa kicin, kaddib markii taageerayaashiisa ay bishii la soo dhaafay galeen dhismaha Capitol.

Lixdii January, madaxweynihii hore ayaa dad ku dibad baxayay meel u dhow Aqalka Cad u sheegay in "si nabad ah oo waddaninimo" ku dheehan tahay loo maqlo codkooda xilli ay isku diyaarinayeen inay isu soo baxyo ka sameeyaan dhismaha US Capitol. Wuxuu sidoo kale u sheegay inay "si xun u dagaallamaan".

Sawirrada weerarka US Capitol ayaa ka fajaciyay dunida

Arrimo ku saabsan xil ka qaadista:

Maxay Jamhuuriyiintu codsanayaan?

Baaq uu shalay u diray sanatarrada Jamhuuriga, ayaa hoggaamiyaha sanatarrada laa tirada badan yahay Mitch McConnell wuxuu sheegay in Dimuqraaddiyinta Aqalka uu ka codsaday inay dib u dhigaan dacwadda.

Haddii dib loo dhigo, Mr Trump wuxuu heysan doonaa labo toddobaad - ilaa 11 February - si uu u soo gudbiyo is difaaciddiisa kahor maxkamadeynta. Doodaha ayaa la filayaa inay bilowdaan bartamaha February.

Jamhuuriyiinta, oo laga soo bilaabo Arbacadii aan aqlabiyad ku lahayn Aqalka Sare, ayaa u baahan in hoggaamiyaha aqlabiyadda Dimuqraaddiyiinta, Chuck Schumer, uu oggolaado ra'yigooda.

Dimuqraaddiyiintu ma oggolaan doonaan codsigaas?

Balse waxay sheegtay in Mr Trump uusan u qalmin in la cafiyo sababo la xiriira inuu xilka ka tegay.

Sanatarka Chris Coons ayaa sheegay in laga yaabo in Dimuqraaddiyiinta ay oggolaadaan dib u dhigista maxkamadeynta haddii ay Jamhuuriyiintu gacan ka geystaan ansixinta golaha wasiirrada Mr Biden.

Falanqeyn: Caqabad la soo deristay Dimquraaddiyiinta

Soo jeedinta Mitch McConnell ee ah in dib loo dhigo dacwad ku soo oogidda Donald Trump waxay u muuqataa mid kala qeybin doonta Dimuqraaddiyiinta. Taasina waa sababta uu McConnell u soo jeediyay.

Qaar ka mid ah Dimuqraaddiyiinta way soo dhoweyn doonaan in labo toddobaad dib loo dhigo, taas oo Aqalka Sare fursad u siin doonta waqti ay ku ansixiyaan golaha wasiirrada madaxweynaha. Kahor caleema saarkiisa, Joe Biden wuxuu walaac ka muujiyay inuusan si degdeg ah usoo dhammeystiri karin shaqaalaha maamulkiisa wuxuuna Aqalka Sare u soo jeediyay inay waqtigooda qeyb ka mid ah ka shaqeeyan dacwad soo oogidda iyagoo shaqooyinkooda kalena wata.

Dimuqraaddiyiinta kale ayaa daneynaya in la dedejiyo dacwad ku soo oogidda. Waxay aaminsan yihiin in dib u dhigidda uu yareyn doono cadaadiska Jamhuuriyiinta ka saaran inay u codeeyaan in Trump uusan mar dambe xil qaban, maaddaama rabshadihii 6-dii January ay ka ba'ayso xusuusta.