Warqad ka socota Afrika: Afrika uma baahna in Mareykanka uu wax u meeriyo

Sidoo kale, waxaa suuragal in xafiiska madaxweynaha iyo shaqsiyaadka la kala saaro. Haddaba iyadoo la eegayo wixii dhacay afartii sano ee la soo dhaafay, Biden waa in uu Afrika ula hadlaa qaab ka duwan midkii hore, farriintana ay is bedeshaa.

'Magaalo aan sii ifi doonin'

Tusaalooyiinka la xiriira sida in Trump uu u huriyay xaaladihii iyo dhaqamadii caadiga ahaa, uu na baabi'iyay sidii Mareykanka loo arki jiray, hadda waxaa adkaan doonto in wax badan uu Biden ku celiyo sidii ay ahaan jireen.

Balse marka laga soo tago in uu diiday in xogta canshuur celintiisa uu shaaciyo, sida uu u liiday hay'adaha sirdoonka iyo in uu diiday hadallada seynisyahannada ee coronavirus, waxaa kaloo jirta arrintii 6-dii bishan January ee dad taageersan Trump ay qabsadeen dhismaha US Capitol, taas oo muujisay arrinta dhaafsiisan hal qof.