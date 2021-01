30 sano oo dagaallo ah: Rididdii Maxamed Siyaad Barre maxay Soomaaliya ka dhaxashay?

1991-1993

Matt Bryden oo ka tirsan machadka cilmi baarista Sahan wuxuu sheegay in la filayay in xaalad cusub oo wanaagsan ay u billaabaneyso Soomaaliya.

"Qaramada Midoobey way isku deyday. Safiirkii 1992-dii, Maxamed Sutton, oo ahaa wakiilkii gaarka ee Qaramada Midoobey ayaa isku deyay in uu wadahadal ka galo sidii loogu fasixi lahaa in ay isticmaalaan dekadaha Soomaaliya", ayuu hadalka ku sii daray.

"Waxaa dhacay in ay odayaal isku shuqleen in la joojiyo dagaalka, si loo gaaro nabad laakin nasiib darro - laakin ninkakan kaligii taliyaha ah ama ninkan madaxa adag."

Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota wuxuu yiri: "In Soomaaliya oo dhibaato ay ku jirta dunidana ka jeesato, maxaa lagu macneyn karaa? Sow aragtida la yiraahdo, masuuliyad ayaa dunida ka saaran in ay dadka badbaadiso, mana beenoobeyso."

1994-2011

"Wadahadalladu waxa ay u guuleysan waayeen waa laba arrin dartood; kow, Maxakamadaha waxaa ku dhex jirtay Alshabaab oo aan oggoleyn wadahadal, oo aan aminsaneyn Soomaaliya xuduudaheeda in lagu ekaado, dowladnimada soomaaliyeed in la shido aan aaminsaneyn ayaa ka mid ahaa." ayuu yiri Cabdiraxiim Cadow oo ahaa afhayeenkii Maxaakiimta.

"Dabcan dowladdii markaa wadahadalka lala galayayna (waxaa la socotay) Itoobiya oo hadafkeedu ahaa in ay muqdisho timaaado - qoladaasna waxaa daba taagnaa Itoobiya, qolodaanna Shabaab - waxaan aaminsanahay in sababtaa uu wadahalku ku fashilmay."

2012 iyo sanadihii ka dambeey

"Soomaaliya dariiq saxda ah ayay markaa cagta saartay. Dalal badan, oo jaarka ha noqdaan ama dibadda ha noqdaane, waxaad moodeysay in xoogaa dadaalku ha isku jira e' in ay san rumeysneyn in Soomaalia ay mar uun duuli doonto, oo mar walba waa laga walwalsanaa - donnidaasi in ay rogman doonto iyo in ay horay u socon doonto", ayey tiri.