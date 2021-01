Qalalaasaha Tigray: 'Xaaskeyga waxay mataano dhashay annagoo ka dhuumaneyna ciidanka'

Nin aabbe ah ayaa BBC-da u sheegay in xaaskiisa ay ku khasbanaatay inay labo gabdhood oo mataano ah ku umusho goobtii ay uga dhuumanayeen ciidamada milatariga ah, maadaama uu dagaal arxan darro ah ka socday gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Maalmo kaddib hooyadi way geeriyootay isaguna wuxuu ugu dambeyn mataanihii ku riday sallad wuxuuna ula qaxay dalka dariska la ah ee Suudaan.

Dad badan ayaa sidoo kale xasuusan sida ay ugu suuragashay in ay dhowr maalmood sii safraan, iyagoo aan heysanin cunto iyo biyo, ujeeddadooda kaliyana ay ahayd in ay gaaraan meel ay ku badbaadi karaan.

Maalintaas galinkeedii dambe, dib ayaan ugu laabannay gurigeenna. Nasiib darro, waxaa muro lahayd in Letai aysan heli karin daawo. Ma aysan heli karin isrbadda ka joojin lahayd dhiig baxa. Qiyaastii 10 maalmood kaddib, Letai way geeriyootay.

Waxaa fiicnaan lahayd inay suurogal ii ahaan lahayd inaan u qaado xarunta caafimaadka, laakiin xilligaas xaaladdu way qasneyd magaalada dadkuna waxay u cararayeen si ay naftooda u badbaadiyaan. Magaaladu wali waa meel ay meydad ka buuxaan.

Markii ay xaaskeuga geeriyootay waxaan dareemay in adduunka oo dhan ii iga burburay. Waan ooyay in badan anigoo meykeeda dhabta ku heysta. Waan nacay dagaalka baas ee nolosheenna burburiyay.

Qiyaastii 20 maalmood kaddib, Waxaan tagay saldhigga ay ciidanka federaalka ku lahaayeen aaggaas, waxaana weydiiyay in aan carriirteyda mataanaha ah geyn karo xarunta caafimaad ee ku taalla Xumeera, oo ah magaalo kale oo halkaas u dhow.

Nasiib wanaag, way ii oggolaadeen inaan gudbo, laakiin markaas kaddib waxaan u dhaqaaqay dhinaca wabiga Tekeze, waxaana uga tallaabay doon si aan u gaaro magaalada Xamdaayit ee dalka Suudaan.

Waxaan mataanaga ku qaaday sallad, ;abada carruur ee kalena way ila socdeen.

Si joogto ah waxaa dhib ugu qabaa sidii aan nafteyda uga dhaadhicin lahaa inay naga tagtay Letai. Noloshu way adag tahay runtii. Waa kuwan mataanaheyga, waxaana qirsanahay in ay yihiin kuwa mar walba i xasuusiya in xaaskeyga ay ku dhimatay dhabteyda.