Sidee ayuu derbijiifkii kooliistaha ahaa u noqday jaamici?

Blanche wax ayay baraneysay sidoo kalena way shaqeyneysa, wuxuuna ku qanciyay in muddo bilooyin ah uu sii hayo wiilasha si uu fursad u siiyo iyada.

"Waxaan qiyaasayaa in waaxda carruurta aysan weligood la xiriirin hooyadey sababtoo ah markaas haweenka deegaanka u dhashay waxaa loo heystay in aysan nadiif ahayn una qalmin hooyonimada," Jesse ayaa sidaas sheegay.

Qoysaska kale ee deriskooda ah ayaa ka caga jiidi jiray in carruurtooda ay u oggolaadaan in ay la dheelaan wiilashaas, Jesse ayaana go'aansaday inuu iska dhigo Taliyaani isagoo aaminsanaa in ay nolosha u fududaan doonto.

"Waxaan inkiri jiray qofka aan ahay," ayuu yiri. "Waxaan bilaabay inaan naco halka aan ka soo jeedo, iyo inaan naco nafteyda iyo hooyadey, sababtoo ah nalama joogin. Waxaan is dareensiiyay in ay na nacday."

Jesse dhibaatooyin badan oo xabsi uu ku mutay kaddib, waxaa dhacday in ayeydiis ay geeriyootay. Waxay is barteen gabar lagu magacabao Lucie oo Jesse siisay meel uu seexdo kaddibna way is fahmeen oo way is guursadeen.