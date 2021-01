Dagaalka Beled Xaawo: Midowga Afrika oo ugu baaqay Kenya iyo Soomaaliya inay xaaladda dejiyaan

Ururka Midowga Afrika (AU) ayaa ugu baaqay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya in ay wadaxaajood sameeyaan ayna xaqiijiyaan nabadda xadka u dhaxeeya labada dal.

Guddoomiyaha ururka, Moussa Faki, ayaa qoraal uu boggiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in nabadgalyada xadka ay muhiim u tahay xasiloonida guud ahaan gobolka.

"Waxaan isha ku hayaa oo ka walaacsanahay xiisadda ka jirta xadka Kenya iyo Soomaaliya, waxaana labada dal ee dariska ah ku boorrinayaa in ay ka shaqeeyaan dajinta xasaradda, sidoo kalena isugu imaadaan wada xaajood qeyb ka ah dadaalka uu wado urur goboleedka IGAD. Nabadda xadka Kenya iyo Soomaaliya waxay muhiim u tahay xasiloonida gobolka." Ayuu ku yidhi qoraalkiisa.

Ugu yaraan 11 qof oo shan carruur ah oo isla dhalatay ay ka mid yihiin ayaa la xaqiijiyay in dagaalkaas ay ku dhinteen.

Labada dhinac ee ku dagaallamay magaalada ayaa guulo kala sheegtay, wuxuuna midba kan kale ku eedeynayaa in weerarka iyo dagaalka uu billaabay.

War-saxaafadeed ay shalay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkaas oo ay ku tilmaantay dowladdu mid sharci darro ah.

Dhanka maamulka Jubbaland, madaxweyne ku xigeenka koobaad, Maxamuud Sayid Aadan oo BBC Somali la hadlay wuxuu sheegay in "ciidamadooda weerarka lagu soo qaaday ka dibna ay iska caabiyeen".

Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay in ay mas'uul ka tahay weerarrada. Hase yeeshee, Kenya ayaa beenisay in ay wax lug ah ku leedahay isku dhacyada xadka, waxayna Midowga Afrika ka codsatay in uu soo dhex galo arrinta.