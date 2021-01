Madaxweynaha Tanzania oo ka digay Tallaalka Corona

Isagoo aan wax caddeyn ah soo bandhigin ayuu sheegay in tallaalku uu dhibaato u keeni karo shacabka.

"Wasaaradda Caafimaadku waa in ay feejignaato, waa inaysan ku degdegin tallaalkan iyagoo aan cilmibaaris ku sameynin, tallaal kasta annaga muhiim nooma aha, waa inaan ka taxadarno," ayuu yidhi Mr Magufuli.

Wariyaha dhinaca caafimaadka ee BBC-da, Philippa Roxby, ayaa sheegtay in tallaalka lasoo saaray uu yahay mid tijaabooyin maray kumannaan ruuxda lagu tijaabiyay ka hor inta aan la sharciyeynin. Hayadaha sharciyeynta ayey sheegtay in ay u mareen tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo in tallaalku uusan bulshada waxyeelleynin.