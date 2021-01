Biden oo digniin culus u jeediyay Putin

Labada dhinac ayaa sheegay inay isku raaceen in la joogteeyo xiriirka.

Maxay Aqalka Cad iyo Kremlin ka yiraahdeen wicitaanka?

"Mdaxweyne Biden ayaa caddeeyay in Mareykanka uu difaaci doono danaha qarankiisa uuna jawaab adag ka bixin doono falalka Ruushka ee na dhaawici kara amaba dhaawici kara xulafadeenna," ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay Mareykanka.

Waxaa sidoo kale la sheegay in labada madaxweyne ay shalay ka wada hadleen weerarkii weynaa ee burcadda internet-ka ee SolarWinds, kaa soo lagu eedeeyay Moscow, wararka sheegaya in Kremlin ay lacag dul dhigtay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan, iyo sumeyntii hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny.

Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in Mr Putin uu garwaaqsaday in soo celinta xiriirka Mareykanka iyo Ruushka ay dan ugu jirto labada dal.

Labada hoggaamiye ayaa u muuqda inay ku heshiiyeen in la cusbooneysiiyo New Start (Billow Cusub), oo ah heshiis ay labada dal kala saxiixdeen xilligii Obama kaas oo quseeya hubka nukliyeerka ee Mareykanka iyo Ruushka.

Falanqeyn: Biden ma doonayo iska hor imaad

Arrintaas oo uu Mr Biden aad ugu khilaafay Mr Trump, iyadoo la sheegay in Mr Putin uu ku wargeliyay inuu la socdo in Ruushka uu isku dayay faragelinta doorahsooyinkii 2016 iyo 2020. Wuxuu sidoo kale uga digay madaxweynaha Ruushka in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu iska difaaco weerarka internet-ka iyo kuwa kaleba.