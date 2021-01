Khilaafka Soomaaliya iyo kenya: 'Jabuuti waxay dhaawacday walaaltinimadeenna'

Guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in aan caddeymo sax ah loo heyn in Kenya ay faragelisay Soomaaliya, sida ay ka cabatay dowladda Soomaaliya, waxayna sababeeyeen qodobbo kale ee ku jira tabashada Soomaaliya ee ka dhanka ah Kenya.

Sida uu wasiirka sheegay, Soomaaliya inay aad u so dhoweysay guddiga Jabuuti ee loo xil saaray arrimaha Soomaaliya iyo Kenya, balse ay aad ula fajacday warbixintii ka soo baxday.

Maxaa ku xusan warbixinta guddiga xaqiiqo raadinta?

Guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in aysan muuqan wax caddeynaya in Kenya ay faragelin ku heyso Soomaaliya.

"Guddigu wuxuu garwaaqsan yahay in qaar ka mid ah xiisadaha ay soo jireen yihiin, aysanna ahayn kuwo loo adeegsan karo in lagu jaro xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya," ayey warbaahinta qaar soo xigteen, waana sida ku xusan warbixinta.

"Waa run in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay leedahay go'aanka geyigeeda," ayaa sidoo kale lagu yiri warbixinta.

Waxaa kale oo warbixinta lagu xusay in xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya uu saameyn ku yeeshay "3,000 oo carruur Soomaaliyeed ah oo wax ka barta dhanka kale ee xadka, iyo howlaha AMISOM".

Guddiga ayaa kula taliay labada dhinac in ay ka wada shaqeeyaan xal u helidda khilaafkooda.

Arrinta soo abaabulidda ciidanka ee gudaha Kenya iyo Cabdirashiid Janan

"Arrinta ku saabsan abuurista ciidamo, la tababarayo, si joogto ah ugu sugan gudaha Kenya, islamarkaana uu maamulo Cabdirashiid Janan, guddigu waxay xaqiijiyeen in Cabdirashiid Janan uu yahay wasiirka Arrimaha Gudaha ee maamul goboleedka Jubbaland, ciidankiisuna ay hoos yimaadaan milatariga gobolka.

"Sidaas awgeed, guddigu wuxuu xaqiijin karaa in maalintii ay booqashada ku tagayeen halkaas ay ciidankan ku arkeen gudaha Soomaaliya. Si loo ilaaliyo amniga ciidankan laga adkaaday, guddigi wuu qarinayaa meesha saxda ah ee ay ku sugan yihiin."

Qodobka ku xad-gudubka Hawada Soomaaliya

Guddigana yaa warbixintooda ku xusay in ay jirto xaqiiqada ku saabsan in ciidamada Kenya ay isticmaaleen hawada Soomaaliya iyagoo jabinaya amarkii dowladda federaalka ee diyaaradaha oo dhan loogu sheegayay in ay ka caga dhigtaan Muqdisho.