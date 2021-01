Wasiir Dubbe siduu uga hadlay ciidamada Soomaaliya ee Eritereya lagu tababaro?

Wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ka hadlay in ay jiraan ciidamo Soomaaliya loogu tababaro Eritereya.

Dowladda fedaraalka ee Soomalaiya ayaa markale beenisay warar maalmihii dambe la isla dhex marayay oo ku saabsanaa in ciidamo Somaali ah oo tababar u joogay sida la sheegay dalka Eritrea ay ka qeyb qaateen dagaalkii dhawaan ak dhacay gobolka Tigrey ee waqooyiga Itobiya.

Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo BBC la hadlay ayaa sheegay in aysan gabi ahaanba jirin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo ka dagaalamay gobolka Tigrey.

Mr Dubbe ayaa warar been abuu ah ku tilmaamay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomalaiya ay ka dagaalameen gobolka Tigre, islamarkana la doonayo sida uu hadalka u dhigay in lagu wiiqo awoodda ciidamada Soomaaliya.