Xil ka qaadista Trump: Maxay u adkaatay in maxkamad la soo taago?

Tijaabadii ugu horreysay ee lagu sameeyay taageerada loo hayo in maxkamad la soo taago Trump oo loo heysto inuu taageerayaashiisa ku dhiirri geliyay weerarkii ay ku qaadeen dhismaha Kongareeska ee US Capito, waxaa ka soo horjeestay 45 ka tirsan 50-ka senatar ee Jamhuuriga ayaa u codeeyay in la isku dayo joojinta dacwadda ka hor inta aysan bilaaban.