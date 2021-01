Singapore: 16 jir doonayay inuu weeraro labo masaajid oo la xiray

Qorsheyaasha weerarka

Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in wiilku uu qirtay inuu xisaabta ku sii darsaday in labo mid ay noqon doonto - in la xiro kahor inta uusan weerarka fulin iyo in qorshihiisa uu u hirgalo kaddibna ay booliiska dilaan".