Ma xal ayaa laga gaaray khilaafka doorashada Soomaaliya?

Magacyada xubnaha oo in muddo ah la sugayay, magacbidodana ay labadan maamul ku xireen shuruudo ay kamid tahay in xal laga khilaaf dowladda federaalka iyo Jubaland ee ku aadan gobolka Gedo iyo in guddiga ay magacawday dowladda federaalka laga saaro waxay ku tilmaameen shaqaalaha dowladda ayaa ilaa iyo hadda aanan la ogeyn in la xalliyay tabashooyinkii ay ka qabeen arrimihii taagnaa.