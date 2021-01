Guul usoo hoyatay dumarka Muslimiinta ee katirsan milateriga Koonfur Afrika

Waxaa ay mudadaas dalbaneysay in xuquuqda diimeed ee ay leedahay loo oggolaado iyo in ay waajibaadkeeda gudato. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii meesha laga saaray dembi loo heystay Fatuma oo ahaa in iyadoo xiran dareyska ciidanka ay xiratay xijaabka.