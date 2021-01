Khilaafka doorashada Soomaaliya oo weji cusub yeeshay

Bayaan kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta ayaa lagu qaaddacay labada liis ee ay soo saareen madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, waxayna wasaaraddu sheegtay in xubnaha lagu dhawaaqay ay yihiin kuwo aan la waafajinin hannaankii lagu heshiiyay.

Maxaa lagu sheegay Bayaanka?

"Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta waxay mar kale ku celineysaa in guddiyada ay shaaciyeen madaxda Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay yihiin kuwo baalmarsan hannaanka sharciga ah ee loo maro magacaabista guddiyada."

Sidoo kale Jubbaland ayaa shaacisay siddeed xubnood oo dhankooda u maamuli doona doorashada heer dowlad Goboleed, qoraal kasoo baxay maamulkaas ayaana lagu sheegay in xubnaha la xushay ay kala yihiin:

Qodobka 5-aad ee mabaadiida habraacyadii lagu heshiiyay shirkii 17-kii September ayaa xusaya in siddeedda xubnood guddiga doorashada ee dowlad goboleedka ay ka 30% noqdaan dumar. Taas ayaa ka dhigan in labo xubnood ka badan ay khasab tahay in dumar laga dhigo.