Madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay shir Isniinta ka dhacayo Dhuusamareeb

Warbixin qoraal ah oo goor dhaweyd ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu tixgalinayay "xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka iyo baahida loo qabo in la gudagalo qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey," sidaa awgeedna uu ku baaqay in shir deg deg ah ay isugu yimaadaan madaxda maamul-goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir.

In kastoo madaxweynaha uu shirkan ku baaqay, haddana lama oga in ay ka soo qeybgali doonaan iyo in kale maamul-goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo dhawr jeer oo hore u qaadacay shir ay dowladda dhexe ku baaqday. Waxaan sidoo kale la hubin suurtagalnimada in shirkaasi uu qabsoomo maalinta Isniinta ah ee soo socota maadaama uu u baahan yahay qaban-qaabo weyn.